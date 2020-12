Un mouvement de grève de 72 heures à l’UAC

Les étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi reconduisent ce mardi 15 décembre 2020 leur grève.

Selon la note d’information signée par le deuxième Vice-président de la Fédération Nationale des Étudiants du Bénin (Fneb) « aucun cours ni aucune autre activité académique n’auront lieu ce mardi 15 au jeudi 17 décembre 2020 à 23h 59min ».

Par ailleurs, informe la Fneb, les 72 heures de mouvement de grève seront renouvelées chaque semaine jusqu’à satisfaction de toutes les revendications.

Ils exigent entre autres l’étendue des services du COUS-AC vers les autres campus et centres universitaires (FSS, ENEAM, INMeS, INJEPS, ADJARRA etc) ; la conception d’une rubrique dérogatoire pour contourner la procédure de passation de marchés publics notamment au niveau du COUS en cas d’urgence et le paiement sans délai des arriérés de frais de mémoire, de stage à tous les bénéficiaires.

A cela s’ajoutent la relecture du décret portant financement des organisations estudiantines afin d’y intégrer des modalités que les responsables étudiants jugent aussi bien nécessaires pour le bon fonctionnement de leurs activités statutaires.

Sur le plan de la restriction des libertés publiques, les membres des bureaux exécutifs mentionnent le respect du processus électoral qui fait la promotion de la démocratie dans le choix des recteurs, des doyens et des chefs d’établissement ou de département ; la justice au défunt Théophile Djaho mortellement touché par balles lors des échauffourées à l’université en mars dernier et le respect de la franchise universitaire.

A.A.A

15 décembre 2020 par