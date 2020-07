Un militaire comptable condamné à 10 ans de prison

10 ans de prison ferme pour le sieur Mohamed Zakari, militaire de grade major et comptable de formation, en service à la Direction des Services de l’intendance des Armées (Dsia) des Forces armées béninoises (FAB). Il a été condamné par la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) ce mardi 30 juin 2020 pour détournement de deniers publics.

La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) a reconnu coupable Mohamed Zakari de détournement de deniers publics d’un montant de 10.250.000 FCFA. Selon le quotidien du service public, « cette somme représente le reliquat de deux mois d’accessoires de salaire à payer au 8e bataillon du contingent béninois en Mission de maintien de la paix en Côte d’Ivoire (Onuci) ».

Il a été placé sous mandat de dépôt le 13 juin 2008. Mohamed Zakari a obtenu une liberté provisoire en 2010.

De novembre 2007 à juillet 2008, le militaire comptable à l’Etat-major général des Forces armées (Fab) au Camp Guézo à Cotonou a été envoyé en Côte d’Ivoire pour payer le contingent militaire béninois en Mission de maintien de la paix pour le compte des Nations Unies. Il a reçu la somme de 30,6 millions FCFA et devrait revenir avec un reliquat de 10.200.000 FCFA représentant deux mois d’accessoires de salaire de ses frères d’armes en mission en Côte d’Ivoire

Après sa mission, Mohamed Zakari a refusé de faire le point à son successeur et à ses supérieurs hiérarchiques. « Il a fallu une sommation forcée pour que Mohamed Zakari finisse par s’exécuter. Mais à l’ouverture par lui-même du coffre-fort de son bureau, il a été constaté que ce dernier était vide. Il n’y avait pas trace des 10.200.000 FCFA », renseigne la Nation.

A la barre, l’accusé a reconnu les faits mais « dit ne pas savoir par quelle alchimie les fonds ont mystérieusement disparu du coffre-fort ».

La cour a condamné l’inculpé à 10 ans de réclusion criminelle et au remboursement des 1.200.000 FCFA à titre de dommages-intérêts à l’Etat béninois.

Mohamed Zakari retourne en prison pour purger le reste de sa peine.

