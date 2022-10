Un mémorandum d’entente entre les fédérations béninoise et française du handball

Le président de la Fédération béninoise de handball (FBFB), Sidikou Karimou a signé avec son homologue français, Philippe Bana jeudi 27 octobre 2022, un mémorandum d’entente. A travers cet accord de coopération, la France s’engage à accompagner le Bénin dans sa politique de développement de cette discipline sportive.

A travers cet accord, la Fédération française de handball entend apporter son aide et son expertise au Bénin. Deux principaux axes ont été définis. Le premier concerne la formation, et celle des cadres notamment. La Fédération française va apporter son expertise dans la sélection et la préparation des entraîneurs chargés de la formation des préposés à l’élite, de la détection et de la formation des jeunes talents dans les régions.

Le second axe concerne la structuration du handball béninois à l’aide d’outils digitaux. A cet effet, un outil de collecte de données sera mis à la disposition de la Fédération béninoise de handball pour recueillir tous les pratiquants, quel que soit leur âge, l’organisation ou la structure. Cet outil permettra également de recueillir un nombre de données importants qui servira à objectiver l’ensemble des programmes à mettre en œuvre.

Les programmes établis dans le cadre de cette coopération vont démarrer en 2023 et la durée sera définie en fonction des exigences de la FBHB.

La cérémonie de signature de l’accord a été présidée par le ministre des sports, Oswald Homéky.

F. A. A.

