Un mécanicien condamné par défaut ce mercredi

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a condamné, mercredi 20 juillet 2022, un mécanicien à une peine de 24 mois de prison dont 08 fermes. Le mis en cause aurait mordu la lèvre inférieure d’un conducteur de taxi-moto communément appelé ‘’zemidjan’’ au cours d’une bagarre en mai 2007.



Le tribunal de Cotonou au cours de la session criminelle a condamné par défaut, ce mercredi 20 juillet, un mécanicien. Le prévenu est poursuivi devant le tribunal pour coups et blessures volontaires.

Selon les faits, le mécanicien sollicite en mai 2007, les services du conducteur de zemidjan pour une course. Les deux se sont entendus sur 75 FCFA comme coût de la course. Arrivés à destination, le client remet une pièce de 100 F au conducteur. Un problème de monnaie de 25F se pose. Les deux protagonistes n’ont pu s’entendre, et une bagarre éclate. Le mécanicien mord la bouche le conducteur de taxi-moto et lui arrache la lèvre inférieure.

Au cours du procès de mercredi dernier, le ministère public requiert contre l’accusé, une peine de 24 mois de prison dont 8 fermes.

Dans son verdict, le président de céans accède à la réquisition du ministère public, et le condamne par défaut à 24 mois de prison dont 8 fermes, et une amende de 100.000 FCFA.

Placé en détention provisoire en mai 2007, le mécanicien avait bénéficié d’une libération provisoire après 09 mois. Il n’était pas à l’audience ce mercredi.

F. A. A.

21 juillet 2022 par ,