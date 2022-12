Un jeune journaliste béninois au Qatar

Dans le cadre de la 22ème Edition de la Coupe du monde au Qatar, le Bénin est représenté par un jeune journaliste sportif.

Evrard Fulgérale Djissou, journaliste et promoteur de la plateforme d’informations sportives Méga Sports est accrédité à Doha au Qatar pour le Mondial 2022.

En sa qualité de reporter sportif, il va couvrir la Coupe du Monde Qatar 2022.

Le journaliste sportif de 24 ans est un pur produit de Radio Univers. Evrard Fulgérale a déjà couvert plusieurs matchs dans le cadre des compétitions CAF.

Il était accrédité par la CAF pour la CAN féminine 2022 et bien d’autres événements sportifs.

La Coupe du monde 2022 est à deux matches de sa clôture avec les deux finales à vivre ce week-end. La petite finale va opposer la Croatie au Maroc ce samedi et dimanche l’Argentine et la France vont s’affronter lors de la grande finale.

Josué SOSSOU

