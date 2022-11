Un homme condamné après une histoire de taille de pénis

Un homme a été condamné vendredi 18 novembre 2022 à deux ans de prison pour coups et blessures volontaires.

Il écope de 24 mois de prison pour une histoire de taille de pénis. Les faits remontent à août 2022. Un homme a invité la femme du prévenu pour une partie de jambes en l’air. Pour séduire la femme, il affirme que son pénis est de grande taille contrairement à celui de son mari. La femme a informé son conjoint. L’accusé a battu l’homme et lui a arraché quatre dents. Il a reconnu les faits devant la justice. Le tribunal d’Abomey-Calavi a condamné le mis en cause à 24 mois de prison dont 12 fermes pour coups et blessures volontaires. Il est également condamné à payer une amende de 300.000 FCFA.

Akpédjé Ayosso

21 novembre 2022 par