Un homme chute d’un cocotier et meurt

C’est avec tristesse et désolation que les populations de Gbèko dans la commune de Dangbo ont assisté dimanche dernier

à la mort de Paul, un homme âgé de la quarantaine.

Alors qu’il récoltait comme d’habitude des noix de coco pour un de ses clients, il a fait une chute libre qui lui a été fatale.

Selon les informations rapportées par l’ABP, l’homme était en pleine activité sur un cocotier de plus de 10 mètres quant il a été surpris par une tornade. Incapable de résister au vent, il perd l’équilibre et atterri au sol sur la tête et rend l’âme sur place.

La victime laisse deux veuves et plusieurs orphelins.

F. A. A.

7 mai 2020 par