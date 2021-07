Un guichet ouvert pour les détenteurs d’un BAC étranger

Les bacheliers de nationalité béninoise, titulaires d’un Bac étranger obtenu cette année 2021, et âgés de 21 ans au plus au 31 décembre 2021 peuvent se rapprocher de la Direction générale de l’enseignement supérieur (DGES). Un guichet de réception de leur dossier est ouvert en vue de les prendre en compte dans le cadre du classement des nouveaux bacheliers dans les établissements de formations des universités publiques du Bénin.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers un communiqué en date du mardi 27 juillet 2021, et signé de son directeur de cabinet a porté l’information à la connaissance du public.

Selon ce communiqué, la réception des dossiers se déroulera du lundi 02 au vendredi 06 août 2021 de 09 heurs à 11 heures. Les bacheliers concernés devront constituer un dossier contentant une copie de l’acte de naissance, un certificat de nationalité, l’original plus une copie du relevé de notes, une copie de l’attestation de dépôt de demande d’authenticité du diplôme de baccalauréat et un formulaire à retirer à la DGES.

28 juillet 2021 par