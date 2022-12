Un gardien condamné pour avoir blessé un présumé voleur

Un gardien a été condamné lundi 19 décembre 2022 au tribunal d’Abomey-Calavi. L’agent de sécurité est reconnu coupable de coups et blessures volontaires sur un présumé voleur.

05 ans de prison ferme, c’est la peine retenue par le juge du tribunal d’Abomey-Calavi lundi 19 décembre 2022 contre le gardien d’une ferme à Hêvié. L’accusé est reconnu coupable de coups et blessures volontaires sur un présumé voleur.

Selon les faits, le présumé voleur marchait à proximité d’un champ de maïs avec un sac en juin 2018 quand le gardien l’a interpellé. Ce dernier passe à la fouille du sac qu’il tenait et découvre 06 épis de maïs, un couteau et des chaussures, et l’interroge. Mais le présumé voleur dans un état d’ivresse au moment de son interpellation n’a pas pu lui donner avec précision l’origine des maïs se trouvant dans son sac. Non satisfait, le gardien se saisit de la chaine de sa moto, lui donna des coups et le laisse s’en aller. Le présumé voleur se plaignant de douleurs sera retrouvé mort dans sa chambre au lendemain de sa bastonnade par le gardien de la ferme. Les examens cliniques effectués sur le corps n’ont pas permis de détecter la cause réelle de sa mort.

A la barre lundi dernier, l’accusé n’a pas reconnu les faits. Le représentant du ministère public dans ses réquisitions demande à la Cour de le condamner à 60 mois de prison pour « coups et blessures volontaires ». Le juge délibérant accède à la demande du ministère public et condamne le gardien à 60 mois de prison ferme. En détention provisoire depuis le 05 juillet 2018, il retourne en prison purger le reste de sa peine.

21 décembre 2022 par ,