Un bus à disposition des Présidents des clubs pour le transport sur Abidjan

A travers un communiqué officiel, la Fédération Béninoise de Football a décidé de mettre à disposition des Présidents des clubs de Ligue Pro et de Ligue amateur un bus. Ceci, dans le but de les transporter vers Abidjan en Côte d’Ivoire pour soutenir les Guépards lors des matchs contre le Rwanda et le Nigéria.

Le Bénin s’apprête à disputer ses matchs de 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en Côte d’Ivoire. Ce sera bien évidemment contre le Rwanda dans un premier temps avant d’affronter les Super Eagles du Nigéria. Et pour aider les poulains de Gernot Rohr à mieux performer sur le terrain de jeu, la Fédération Béninoise de Football a pris une décision forte.

Dans un communiqué officiel, le Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Football informe les présidents des clubs de Ligue Pro et de Ligue Amateur qu’un bus est mis à leur disposition pour se rendre à Abidjan et soutenir l’équipe nationale. Cependant, les frais d’hébergement et de séjour à Abidjan sont à la charge des participants. Les inscriptions, dans la limite des places disponibles, se font au secrétariat administratif de la FBF à Porto-Novo et au siège de la Ligue Professionnelle à Mènontin à Cotonou. A noter que la date limite des inscriptions est fixée au vendredi 31 mai 2024 à 12h.

J.S

30 mai 2024 par ,