Un assaillant tué lors d’une attaque à Tanguiéta

L’armée béninoise a repoussé, samedi 05 février dernier, une attaque terroriste dans la zone frontalière avec le Burkina Faso.

Des positions de l’armée béninoise attaquées dans la zone frontalière du Burkina Faso. Selon les informations rapportées par plusieurs sources, les assaillants munis d’armes lourdes se sont présentés samedi à Yangouali autour de 21 heures, et ont attaqué des positions de l’armée béninoise. N’ayant pas baissé la garde, les éléments des forces de défense ont riposté. Ce qui a permis de repousser le groupe d’assaillants.

Au moins un assaillant a été tué. Son corps sans vie a été retrouvé lors du ratissage.

L’attaque de Yangouali n’est pas la première contre les positions des forces armées béninoises. Fin 2021, plusieurs attaques ont été enregistrées contre les positions des forces de défense et de sécurité dans cette partie du Bénin.

Depuis, l’armée béninoise prend la menace très au sérieux et redouble de vigilance.

F. A. A.

