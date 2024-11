Un appareil pédagogique efficace et dense pour une formation de qualité en Droit

Depuis sa création en 2007, l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) s’est illustré dans l’arène des établissements privés d’enseignement supérieur au Bénin comme un label d’excellence et de professionnalisation. Convaincues de l’excellence des résultats annuels et de la qualité du personnel d’encadrement, les structures publiques l’ont autorisée à étendre ses offres de formation dans six (06) nouvelles filières dont les Sciences Juridiques.

Des praticiens de droit et autres acteurs du secteur judiciaire, c’est la nouvelle catégorie de cadres professionnels et compétents que l’Ecole Supérieure de Management s’emploie à mettre sur le marché de l’emploi. Pour leur éclosion, la filière des Sciences Juridiques’’ est ouverte. Cette nouvelle offre de formation est disponible sur tous les sites de ESM-BENIN, et dans toutes les options à savoir : le Droit Privé, le Droit Public, le Droit International, le Droit des Affaires, et la Fiscalité. Ces différentes options présentent un champ large de métiers aux étudiants en fin de formation. Outre les professions d’avocats, d’huissiers de justice, notaires etc, très connues, plusieurs autres secteurs d’activités s’ouvrent aux diplômés en Droit. Ils peuvent occuper les postes d’Attachés des services administratifs ; de Collaborateurs d’avocats ; d’Attachés des services financiers et de Commissaires-priseurs. On retrouve également dans leur rang, des Consultants en Droit Public ou en Droit Privé. Les postes d’Assistants Juridiques ; d’Assistants Parlementaires ; d’Attachés des Impôts, de Clerc d’Avocat ; d’Agents d’Affaires etc, leur sont aussi dédiés.

Dans la nouvelle gamme de filières, on retrouve également les filières Génie civil, Eau et Assainissement ; les Sciences Politiques, les Sciences Economiques et de Gestion, l’Administration Générale ; et l’Administration des Finances. Ces différentes filières sont disponibles sur tous les sites de ESM-BENIN, en Licence et en Master, Cours du jour et Cours du soir.

A l’occasion de la Nuit des Premiers dimanche 13 octobre dernier, le Directeur Général de l’Enseignement Supérieur (DGES) a témoigné de leur arrimage au Programme d’action du Gouvernement (PAG). Issiaka YOUSSAO a également rassuré de la qualité du personnel d’encadrement, autorisé par le ministère de l’enseignement supérieur, et distingué lors de l’évènement mémorable de célébration de l’excellence dans l’école.

