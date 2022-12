Uche OFODILE en visite sur le site du projet TITA

La directrice générale de MTN-BENIN, a visité dans l’après-midi du mercredi 14 décembre 2022, le site du projet TITA à Abomey-Calavi. Uche OFODILE a profité de l’occasion de cette visite pour s’entretenir avec les jeunes retenus dans le cadre du projet digital.

Les étudiants retenus dans le cadre du projet TITA de MTN-BENIN démarrent leur formation le 20 décembre prochain. La directrice générale a voulu s’assurer que la formation pour la première cohorte se prépare bien. Elle a visité le site du projet mercredi 14 décembre 2022 à Abomey-Calavi. Uche OFODILE a invité les étudiants de cette première cohorte à tirer le maximum de la formation, à capitaliser et à s’inspirer de leurs camarades, du staff, des coachs, et à être innovateur. Tout en les exhortant à l’excellence, elle a émis le vœu que parmi eux, figure la personne qui développera la prochaine solution numérique qui sera utile pour tout le monde.

Le projet TITA

Le projet TITA est un projet à travers lequel MTN-BENIN entend « mettre la lumière » sur les compétences des jeunes béninois. Selon le directeur de la Fondation MTN, il s’agit d’une « formation complémentaire à tout ce que les jeunes ont appris dans les universités ». « Le numérique, c’est le métier de demain, c’est même le métier d’aujourd’hui », a souligné Philippe GOABGA évoquant les difficultés chez certains jeunes béninois. La formation à l’en croire, ne sera pas seulement focalisé sur le numérique. C’est toute la gamme allant de l’intelligence artificielle à la robotique, etc, qui sera prise en compte. Le projet TITA fait savoir le directeur, est prévu pour durer 05 ans. Une partie de la formation sera faite en présentiel pendant 06 mois. Environ 300 jeunes seront impactés entre 2022 et 2023. L’université d’Abomey-Calavi reste pour le moment, le seul partenaire de MTN a informé le directeur précisant que le partenariat sera étendu à d’autres universités.

Joie et satisfaction pour Roméo OGOUVIDE, jeune étudiant bénéficiaire du projet. La formation selon l’étudiant, est un grand moment de réseautage, d’ouverture, et de rencontre qui permettra de partager des expériences avec d’autres personnes. Son ambition fait-il savoir, est de devenir un programmeur, se spécialiser dans la robotique. L’étudiant en physique nourrit par ailleurs l’ambition d’apprendre les bases de l’informatique, du numérique afin de l’associer à son domaine de prédilection.

Comme lui, Espérance OKOOSSI attend beaucoup de la formation. Porteuse d’un projet agroalimentaire, elle compte pouvoir mieux s’outiller pour atteindre ses objectifs afin de ne pas être limitée dans ses actions.

