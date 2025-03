USS Kraké domine AS Cotonou, les résultats

La 24e journée de Ligue Pro s’est clôturée au terme des rencontres de dimanche après midi. Voici le bilan du week-end.

Face à AS Cotonou, lors de la 24e journée de Celtiis Ligue Pro, USS Kraké (Poule B) s’est imposée avec un but inscrit contre zéro encaissé. Un service minimum pour l’équipe de Youssouf THYAMIOU après le mauvais pas de l’Union Sportive de Sèmè - Kraké lors de la 23e journée. Le seul but de la partie est signé Nasiru MOMOH à la 73e minute.

Samedi dans la poule A, aucun but n’a été marqué entre Bani Gansè et Damissa à Banikoara (0-0). Dynamo de Parakou et Takunnin se sont quittés également sur un score vierge (0-0). Pas de vainqueur aussi dans le derby du Grand Mono entre Hodio et Dadjè à Comè (0-0). De son côté, Réal Sport s’est imposé face à Boa (3-1) à Ouèssè.

Dans la Poule B, ASPAC a dominé les Requins avec une belle victoire (3-1) à Toffo. Avrankou Omnisport est allé battre Aziza (2-0) à Cotonou alors qu’AYEMA a pris les trois points sur le terrain de la JAK grâce à une victoire 2-1.

Dimanche 30 Mars, dans la poule A, Espoir FC a créé la surprise en battant Loto-Popo (2-1) à Savalou. Buffles s’est imposé face à Béké (0-1) à Bembèrèkè, tandis qu’Abeilles a dominé Panthères (2-0) à Tchaourou. Cavaliers est tombé à domicile contre Dynamo d’Abomey (0-1), et Dynamique et Tonnerre se sont quittés sur un nul (1-1).

Dragons et Sitatunga, deux équipes de la poule B, n’ont pas réussi à se départager (0-0) à Porto-Novo. Adjidja a pris le meilleur sur Étoiles Filantes (1-0) à Toffo. Coton FC a été accroché par ASVO (1-1) à Adjohoun, tout comme SOBEMAP et JS Pobè (1-1) à Avrankou.

