UP-R , le BR et des anciens députés attendus à la Présidence

Après la rencontre entre le chef de l’État et les responsables du parti Les Démocrates ce lundi 27 novembre 2023, les partis de la mouvance présidentielle et les anciens députés à l’Assemblée nationale sont annoncés au palais de la Marina dans les jours à venir.

La rencontre entre le chef de l’État Patrice TALON, et les responsables du parti Les Démocrates relèverait d’une large consultation politique. Après cette séance d’échanges avec la principale formation politique de l’opposition, les partis de la mouvance présidentielle, l’Union Progressistes le Renouveau (UPR) et le Bloc Républicain (BR) sont annoncés au cabinet du chef de l’État. Aucune précision sur la date de la rencontre avec ces formations politiques qui accompagnent Patrice TALON et son gouvernement depuis 2016. Outre les formations politiques de la mouvance présidentielle, nos sources renseignent que les anciens députés à l’Assemblée nationale seront également reçus pour débattre des sujets d’intérêt national.

Plus de détails à venir.

28 novembre 2023 par