UN TOUR CHEZ PAPA DELEGUE ...

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Non, pas encore de S.E pour gérer les quartiers, mais Il parait que mes vieux cousins chefs de quartiers, dont nombre sont désignés sous le vocable de papas délégués, viennent de perdre une de leur haute prérogative et attribution républicaines, qui consiste à délivrer les attestations de résidence ! Ces hauts et importants personnages de la République décentralisée, souvent fonctionnaires retraités catégorie E, hautement instruits jusqu’à la maitrise de presque toutes les lettres de l’alphabet, et qui apposent des signatures très imposantes sur les documents, sont des gens considérables dans nos vies quotidiennes au quartier...

Ce sont eux qui réceptionnent pour vous, mes Neveux et Nièces, les convocations de la Police par exemple, quand quelque créancier pressant devient furieux de ne plus avoir de vos nouvelles vous recherche, ou quand la fille du voisin vous annonce avoir perdu ses règles et que vous avez l’esprit de répliquer que vous n’êtes pas libraire... Et le mandat de papa délégué parfois est à vie, car rarement il perd les élections et même dans certains quartiers il est dynastique ; et il a quelquefois la réputation d’être spirituellement redoutable, non pas à cause de son autre mandat de président ou influent membre du comité paroissial d’une église ...

Et vous mes Neveux et Nièces qui ajoutez que c’est souvent dans la maison de papa délégué qu’on vend le sodabi , vous êtes tous des pagailleurs et vous oubliez qu’il recevait aussi des plaintes pour certains litiges, et était comme un tribunal...

