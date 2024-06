UN ECLAIRCI PASSAGER

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que mon petit Neveu Kemi Seba que j’ai soupçonné ici même d’avoir un trop forcé sur la dose de tramadol à l’oignon la dernière fois, en compagnie de sa vieille camarade Panafriconne Yamba à Niamey, vient apparemment de retrouver un peu ses esprits…

Ce weekend, il a fait d’on ne sait où, une vidéo de genre mea culpa, en confessant que son affaire de légionnaires à la peau noire, qui s’entraineraient dans les forêts béninoises pour aller se présenter aux frontières officielles du Niger et envahir Niamey, était un scenario à la con, que ses hôtes lui auraient demandé de répéter contre le prix d’un clichi…

Mais vous mes Neveux et Nièces qui ricanez en demandant que votre prodigue cousin Kemi retourne vite au bercail pour que le Père sacrifie son veau le plus gras en son honneur, vous êtes tous des pagailleurs

VOTRE ONCLE AGBAYA

