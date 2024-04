UBA Bénin recrute un Directeur de la Trésorerie

Mission du poste

Assurer la gestion stratégique de la trésorerie de l’institution ainsi que du bilan afin de réaliser une rentabilité optimale en minimisant les expositions aux divers risques

Rechercher les opportunités de placement en actifs liquides, rentables et surs

Assurer le développement des activités et produits de la trésorerie

Profil et conditions

Avoir un Bac + 4 ou 5 en Comptabilité Gestion, Banque et Finances, Audit et Contrôle de Gestion, Ingénierie Financière ou tout autre diplôme jugé équivalent.

Avoir au moins 10 ans d’expériences en Banque ou dans une institution financière et au moins 03 ans à un poste similaire ou d’assistant à ce poste.

Etre de bonne moralité, discret, intègre et organisé.

Avoir une bonne aptitude à travailler en équipe.

Etre bilingue (Français/Anglais) serait un atout

Pour postuler, prière envoyer votre CV actualisé à l’adresse mail : hcmbenin@ubagroup.com au plus tard le 15 Mai 2024 à 17h00.

16 avril 2024 par