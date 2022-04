UBA BÉNIN paye des dividendes à ses actionnaires au titre des bénéfices de 2021

UBA Bénin a tenu ce mercredi 20 Avril l’assemblée générale ordinaires de ses actionnaires. A l’occasion, les résultats bénéficiaires enregistrés par la banque au titre de l’exercice 2021 ont été présentés et approuvés par les actionnaires. C’est la salle Baobab du Novotel Hôtel de Cotonou qui a accueilli les actionnaires et leurs représentants. La séance s’est tenue de façon mixte, en présentiel et en ligne via Teams Microsoft. C’est Monsieur Roger Agbozognigbe, doyen d’âge du Conseil d’administration, qui a été désigné pour représenter le Président du Conseil d’Administration empêché pour conduire les débats de cette Assemblée générale.

Il était essentiellement question au cours de cette Assemblée générale de présenter les comptes de l’exercice 2021, les rapports général et spécial des commissaires aux comptes et de voter les résolutions relatives à la ratification du résultat et à sa ventilation.

L’Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales annuelles, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et celle du rapport d’Opinion des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels, les a ratifiés. Il ressort de ces états que l’exploitation de la Banque a généré sur l’exercice 2021, un résultat bénéficiaire net de six milliards cinquante-quatre millions huit cent onze mille sept cent soixante et un (6 054 811 761 FCFA).

Au regard de ces résultats positifs, l’Assemblée Générale a décidé de distribuer sous forme de dividendes, un montant total de FCFA 4 milliards 633 millions 440 mille (FCFA 4 633 440 000), équivalant à un dividende brut de FCFA Deux Mille Trois Cent Soixante Quatre (FCFA 2 364) par action de FCFA dix mille (FCFA 10 000)

C’est la deuxième fois consécutive que UBA Bénin procède à cet exercice vis-à-vis de ses actionnaires.

Contents du taux de rendement qui est de 23.64% de la valeur de l’action, les actionnaires ont souhaité que UBA Bénin maintienne le cap de ses performances au demeurant bien encourageantes.

A l’endroit du personnel et de la Direction générale, a été exprimée une note de satisfaction. Pour des performances encore plus grandes, l’Assemblée Générale a exhorté la Direction générale à travailler à l’amélioration de la qualité de service à UBA Bénin, toute chose devant contribuer à atteindre l’objectif de devenir une banque systémique dans l’industrie bancaire au Bénin.

