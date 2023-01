Trading sur Forex : Spéculez au rythme du prix des devises

Vous avez entendu parler du Trading sur le célèbre marché du Forex ? Vous avez envie d’en savoir davantage ? Nous vous disons tout ce qu’il faut savoir sur le trading sur Forex.

Qu’est-ce que le Trading sur Forex ?

Le Forex est un important marché financier international qui attire de nombreux investisseurs et traders de par le monde entier. Selon la Banque des Règlements Internationaux, le volume du Forex est de 600 milliards de dollars par jour.

Forex est un acronyme de Foreign Exchange Market connu aussi sous le nom de marché des changes. C’est un marché gré à gré qui facilite l’échange des paires de devises mondiales à un prix préalablement établi.

Le Forex a été créé pour permettre aux entreprises et aux voyageurs de s’approvisionner en devises étrangères. Cependant, il va intégrer plus tard le secteur de la spéculation boursière.

Le Trading sur Forex est une activité financière qui permet aux traders de prendre position sur les fluctuations de prix des devises. Ces monnaies peuvent être à la hausse ou à la baisse. L’objectif du trader sur le Forex sera de profiter de ces différents mouvements pour réaliser des profits à travers l’achat et la vente de devises.

Comment fonctionne le Trading sur Forex ?

Commençons par donner un exemple pour un meilleur aperçu du Trading sur le Forex. Supposons qu’un trader du Forex anticipe une hausse du dollar par rapport à l’euro. Ce dernier va donc acheter la paire EUR/USD. Dans le cas d’une baisse il va plutôt vendre la paire de devises.

Bien sûr que ces différentes prévisions ne relèvent pas du hasard. C’est en cela que réside toute la difficulté du Trading sur le Forex. C’est le résultat d’analyses économiques et de graphiques qu’il faudra maitriser avant de vous lancer.

C’est pourquoi, le trader du Forex a besoin de se doter de certains outils ou compétences. Il s’agit du Money Management, du journal de trading, de l’analyse fondamentale et de l’analyse technique.

Quels sont les types de paires de devises ?

Les paires de devises peuvent être réparties en trois grandes catégories. On distingue notamment :

– Les paires de devises majeures : Ce sont des paires de devises avec des volumes d’échanges importants. Ainsi, les paires devises contiennent toutes le dollar américain. On a par exemple la paire Euro - Dollar américain (EUR/USD).

– Les paires de mineures : comparativement aux paires de devises majeures, les paires de devises mineures présentent un faible volume d’échange. On peut donner comme exemple la paire Euro-Livre Sterling (EUR/GBP).

– Les paires de devises exotiques : elles concentrent les monnaies des pays pays émergents qui ne détiennent pas encore une stabilité économique en tant quel tel. On a par exemple la paire Euro-Couronne tchèque (EURCZK).

Quels sont les avantages du Trading sur Forex ?

Le Trading sur Forex présente plusieurs avantages pour les traders. On peut citer par exemple :

– La capacité d’acheter ou de vendre des devises

– La diversification du portefeuille d’actifs

– De faibles barrières à l’entrée

– La volatilité du Forex

– Le trading avec un effet de levier

– Les horaires du marché

– La liquidité du marché

– Etc.

Quels sont les risques du Trading sur Forex ?

Si le Trading sur Forex présente de nombreux avantages, les traders sont également exposés à certains risques. Entre autres risques on peut citer :

– Le risque financier : de nombreux traders fuient le Forex à cause du risque qu’ils courent avec cette manière de trader. En effet, ce marché permet de trader avec un effet de levier. Cela peut représenter un avantage certes, mais augmenter aussi les pertes.

– Risques transactionnels : Un slippage peut survenir à tout moment. Le slippage en trading fait référence à un marché volatil qui influence le prix de passage d’ordre et celui au moment de l’ouverture de la position.

Les différentes étapes pour faire du Trading sur Forex

Maintenant que vous connaissez les basiques du Trading Forex, voici les étapes à suivre si vous envisagez vous lancer :

– Créez votre compte de Trading auprès d’un Broker

– Apprenez sur les différentes techniques d’analyses

– Choisissez ensuite une paire sur le Forex

– Achetez ou vendez selon vos analyses.

Conclusion

Si vous choisissez de trader sur le Forex, il faudra faire preuve d’une grande discipline. Formez-vous sans arrêt et mettez en jeu l’argent que vous êtes prêt à perdre.

14 janvier 2023 par