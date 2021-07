Tractations autour du nigérian Sunday Igboho toujours en détention à Cotonou

Arrêté par la police républicaine dans la soirée du lundi 19 juillet 2021 à l’aéroport international de Cotonou et transféré à la Brigade criminelle, l’activiste nigérian Sunday Igboho est toujours aux mains des autorités béninoises.

Sunday Igboho sera-t-il extradé dans son pays le Nigéria, sera-t-il jugé au Bénin ou remis en liberté ? Des questions taraudent l’esprit depuis l’interpellation du célèbre activiste nigérian au Bénin dans la soirée du lundi 19 juillet 2021.

De sources proches du dossier, des négociations sont en cours en vertu des accords existants entre le Bénin et le Nigéria pour obtenir l’extradition de l’activiste nigérian Sunday Igboho vers son pays. Les autorités nigérianes recherchent activement l’activiste pour ses idéaux sécessionnistes.

Dans le même temps des groupes séparatistes du Nigéria font pression sur les autorités béninoises pour que l’extradition ne fasse pas. Les faits de déstabilisation pour lesquels les autorités nigérianes recherchent Sunday Igboho sont infondés, aux dires de ces groupes.

Quel sera le sort de Sunday Adeyemo surnommé ‘’ Sunday Igboho’’ dans cette affaire aux allures politico-diplomatique et judiciaire ?

Pour l’heure l’activiste nigérian est toujours aux mains des autorités béninoises. Il sera présenté à la justice ce jour.

Il faut rappeler que l’activiste nigérian a été débarqué de son avion à Cotonou alors qu’il se rendait en Allemagne.

Treize de ses proches ont été arrêtés au Nigéria en début juillet. Une interpellation qui a donné lieu à des échanges de tirs à l’arme lourde, selon les médias nigérians.

M. M.

I will be in court in Benin Republic tomorrow

Join me if you are around.

— Sunday Igboho (@_IgbohoSunday) July 20, 2021