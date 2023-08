Toyota Tsusho pour construire la 2eme centrale solaire de Illoulofin

La seconde phase de développement de la centrale solaire photovoltaïque d’Illoulofin à Pobè, dans le département du Plateau démarre bientôt. L’entreprise japonaise, Toyota Tsusho a signé un partenariat public-privé (PPP) avec la Société béninoise de production d’électricité (SBPE).

Un an après la première phase de la centrale solaire photovoltaïque d’Illoulofin à Pobè, tout est fait prêt pour le démarrage de la seconde phase. Toyota Tsusho a signé un partenariat public-privé avec la Société béninoise de production d’électricité. Cette seconde phase qui s’achève en 2024, affichera une capacité de 25 MW. C’est le « premier projet de construction d’une centrale d’énergie renouvelable à grande échelle en Afrique de l’Ouest par une entreprise japonaise », renseigne une publication de Toyota Tsusho, rapporté par Afrik21. L’entreprise japonaise dans le cadre de cette seconde phase, collaborera avec RMT, une société allemande d’EPC (ingénierie, approvisionnement et construction), la filiale du groupe français Eiffage qui avait réalisé la première phase de la centrale solaire d’Illoulofin. Cette première phase du projet s’est achevée en juillet 2022 par la mise en service d’une centrale équipée de 47 212 modules solaires, 113 onduleurs, six postes de transformation de 3 515 kVA chacun, une conduite automatique de la centrale assistée par ordinateur, des systèmes de surveillance et de sécurité anti-intrusion. Pour cette première phase de 25 MWc, l’État béninois soutenu par l’Union européenne (UE) et de l’Agence française de développement (AFD), a investi 39,7 milliards de francs CFA (60,5 millions d’euros).

F. A. A.

