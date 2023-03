Tous les qualifiés pour les quarts de finale

Les deux matchs de la soirée de ce mercredi 15 mars 2023 ont marqué la fin des 8es de finale de la Ligue des Champions. En plus du Real Madrid, découvrez tous les clubs qualifiés pour la phase des quarts de finale de la campagne 2022-2023 de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

La Serie A est le championnat le plus représenté en quarts de finale de la Ligue des champions avec trois équipes qualifiées. La Premier League compte deux clubs. Le football espagnol est en retrait cette saison avec le Real Madrid, seul qualifié pour disputer les quarts après avoir éliminé Liverpool.

Voici les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de la C1 :

Chelsea (Angleterre)

Benfica (Portugal)

Bayern Munich (Allemagne)

AC Milan (Italie)

Manchester City (Angleterre)

Inter Milan (Italie)

Real Madrid (Espagne)

Naples (Italie)

🏆 Champions League quarter finalists :

🇩🇪 Bayern Munich

🇪🇸 Real Madrid

🇵🇹 Benfica

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🇮🇹 AC Milan

🇮🇹 Inter

🇮🇹 Napoli

Quarter-final and semi-final draw will take place on Friday h12.00 CET — h11.00 UK time ✨ #UCL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2023