Touré, 14 années de Premier League

Fort de ses quatorze années d’expérience comme joueur en Premier League et de sa connaissance du monde du football, l’ex-international ivoirien a recemment decroché sa licence UEFA B d’entraîneur et est en poste dans u l’equipe de Leicester, non pas sur le terrain, mais sur le banc des entraîneurs. Retour sur l’un des joueurs les plus réguliers de toute la Premier League.

2002 – 2016 : Touré en Premier League

Avec ses 499 matchs joués dans de grands clubs en Angleterre, le défenseur ivoirien, formé au club ASEC Mimosas, a de quoi postuler à la tête des meilleures équipes du Royaume-Uni et d’Europe en général.

Après avoir obtenu brillamment ses diplômes d’entraineur, la légende du football ivoirien a fait ses armes aux côtés de Brendan Rodgers aux Glasgow Rangers (Ecosse) puis dans la sélection Belge, à l’image de Thierry Henry lors de la dernière Coupe du Monde.

En plus de ce guide du casino en ligne on peut aussi retenir de Kolo Touré, ses 14 années passées à écumer les terrains de Premier League. De 2002 à 2016, d’Arsenal à Liverpool, Touré aura disputé presque 340 matchs de Premier League. Une longévité impressionnante couronnée de succès, avec notamment 2 titres de champions.

Arsenal : une entrée fracassante en Premier League

Arrivée à Arsenal à l’été 2002 à Arsenal, il entre dans l’histoire du football ivoirien âgé d’un peu plus de 20 ans en étant le premier joueur du pays à fouler les pelouses de Premier League.

Dès sa première année, le mythique Arsène Wenger lui fait confiance puisqu’il ne disputera pas moins de 51 matchs ! Là encore, l’histoire lui donnera raison puisque les Gunners parviendront à glaner le Community Shield. Un départ idéal pour Kolo Touré, qui va vite se faire remarquer autant que craindre sur toutes les pelouses du Royaume.

7 saisons plus tard, l’homme est devenu incontournable à Arsenal. Il sera une pièce maitresse de la dernière équipe du club à remporter le titre de champion d’Angleterre, en 2004. Cette saison-là, il disputera 37 matchs sur 38.

Il permettra aux Gunners de vivre leurs dernières années fastes en remportant également 2 coupes d’Angleterre (2003 et 2005) ainsi qu’un Community Shield (2002 et 2004).

Man. City : le renouveau et le titre de 2012

Racheté en 2008, Manchester City s’impose peu à peu comme un acteur majeur du football anglais. C’est donc tout naturellement que l’équipe s’intéresse rapidement à Kolo Touré. Il rejoint les Blues à l’été 2009 pour environ 20 millions d’euros.

Rejoint par son frère peu de temps après, les deux ivoiriens vont écrire l’une des plus belles pages de l’histoire des Blues en participant activement au titre de champion de 2012. Un titre qui restera gravé dans les mémoires pour longtemps grâce au but d’Aguero à la dernière seconde de la dernière journée du championnat.

Après 10 ans sur les pelouses de Premier League, Kolo Toure se fait moins présent et dispute seulement une quinzaine de match en championnat pour sa dernière saison à Man. City.

Il aura tout de même permis au club de s’installer durablement en tête du classement et de gagner, outre le titre de 2012, une Coupe d’Angleterre en 2011.

Autre fait marquant, il sera l’un des rares joueurs, avec son frère, à posséder un chant à sa gloire, repris en cœur de manière régulière par les supporters Citizens dans le monde entier… Et même par les joueurs d’autres équipes !

Fin de carrière dans un autre club mythique

Peu utilisé par Manchester City, Kolo Toure part libre de tout contrat à Liverpool, alors en pleine période de reconstruction. Les Reds parviendront tout de même à atteindre la finale d’Europa League en 2016. Toutefois l’Ivoirien n’ajoutera pas de nouveau trophée à son palmarès avec son dernier club de Premier League.

Le 15 février 2015, il annonce prendre sa retraite en tant que joueur. Commence alors pour lui une nouvelle carrière, celle d’entraineur.

Qu’attendre de ses performances d’entraîneur ?

Si sa carrière à commencer sous les meilleurs hospices au Glasgow Rangers (triplé coupe de la ligue, coupe d’Ecosse, championnat), il faut toutefois relativiser ces performances étant donné la domination sans partage du Celtic au niveau national.

Dans un football européen qui ne laisse que peu de place aux entraineurs africains, Kolo Touré pourrait, à l’image de sa carrière de joueur, faire une fois plus office de précurseur.

En rejoignant Leicester City, où il officie également avec Brendan Rodgers, Toure continue son apprentissage vers le plus haut niveau. En espérant qu’il atteindra les sommets atteint sur les pelouses de Premier League.

28 juillet 2020 par