Thibaut Ogou marche pour le mandat unique de Talon

Le président Patrice Talon doit honorer la promesse de mandat unique faite au peuple béninois le 06 avril dernier, c’est l’objectif d’une marche entreprise par Thibaut Ogou, web activiste très connu sur les réseaux sociaux ce dimanche 02 août 2020. Après une séance d’échanges avec les responsables de la Fondation Mathieu Kérékou, il a pris la route à Parakou dans le Nord pour rallier Cotonou dans le Littoral à pieds afin de défendre cette cause.

La parole donnée est sacrée et cette promesse que le chef de l’Etat avait faite le 06 avril 2016, lors de son serment devant le peuple et les mânes des ancêtres, selon le web activiste, doit être honorée. Il ne faut pas que les guignols et les politiciens l’induisent en erreur, a-t-il fait savoir.

Selon Thibaut Ogou, Patrice Talon pendant 05 ans a engagé des réformes importantes et contribué comme plusieurs autres chefs d’Etat, à l’œuvre de construction du pays. Mais il doit après la promesse de mandat unique, laisser la place à quelqu’un d’autre faire aussi ses preuves, a-t-il souligné.

En 2016, Thibaut Ogou avait marché de Parakou à Cotonou pour féliciter à l’époque, Patrice Talon pour sa brillante élection. Il fait la même chose cette fois-ci pour exiger le mandat unique tel que promis lors de la campagne électorale de 2016, et à la cérémonie officielle de prestation de serment du chef de l’État.

Il y a quelques jours, Ghislain Agossa a marché de Glazoué pour Cotonou afin d’exiger de l’actuel locataire de la Marina, un second mandat et poursuivre les nombreux chantiers entamés pour le bonheur des populations béninoises.

Sur la question, la réponse du chef de l’Etat reste ambigüe. « J’aviserai », a-t-il confié toutes les fois que la question lui a été posée.

F. A. A.

3 août 2020 par