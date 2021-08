Talon échange avec les responsables syndicaux

En prélude à la célébration de la fête de l’indépendance, le chef de l’Etat Patrice Talon rencontre ce vendredi 30 juillet 2021 les responsables des centrales et confédérations syndicales. Cette séance d’échanges prévue pour durer environ 52 minutes sera marquée par la présence de Nagnini Kassa Mampo de la CSTB, Anselme Amoussou de la CSA-Bénin, et Noël Chadaré de la COSI-Bénin.

