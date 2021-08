Talon donne priorité à la femme, l’éducation et la décentralisation

Le président de la République, Patrice Talon s’est adressé aux Béninois, samedi 31 juillet 2021, à l’occasion de la 61ème édition de la fête nationale du Bénin. Occasion pour le Chef de l’Etat de mettre l’accent sur trois (03) leviers de développement.

Dans son message à la nation dans le cadre de la célébration de l’indépendance du Bénin, le chef de l’Etat a fait savoir que son gouvernement lutte contre toutes les formes de discriminations et de violences faites aux femmes et aux filles. « C’est le sens de la mise en place de l’Institut national de la Femme, nouvelle formule. Il traduit notre volonté de protéger et de promouvoir la femme béninoise, mais aussi de favoriser son émancipation », a indiqué Patrice Talon.

Selon le président de la République, le gouvernement donne priorité à l’éducation et à la formation pour amorcer le développement du Bénin. L’objectif est de préparer les apprenants à faire face aux défis de leur époque. « A cet effet, nous avons déjà initié des réformes pour leur garantir une bonne formation adaptée à nos besoins », explique le chef de l’Etat qui précise que des réformes sont envisagées pour la modernisation des communes. « Tout comme l’éducation et la formation, la décentralisation est un secteur qui nous préoccupe particulièrement. Pour engager la transformation qualitative de toutes nos communes, en vue d’y améliorer les conditions de vie, j’ai demandé au Gouvernement de procéder, en lien avec l’Association nationale des Communes du Bénin, à une réforme ambitieuse de la gouvernance locale », informe le président de la République Patrice Talon dans son discours à la nation.

