THE FUTURE lance l’Edition 2023

Pour le plaisir des amoureux du Basket-Ball, le Tournoi The Big Blast revient très fort pour sa deuxième Edition. Initiée par l’association THE FUTURE, la deuxième Edition de The Big Blast se tiendra les 28, 29 et 30 juillet 2023.

Lancement effective de la deuxième Edition du tournoi The Big Blast ce jeudi 01 juin 2023. C’était à l’occasion d’une conférence de presse animée par les membres du comité d’organisation de l’association THE FUTURE au centre EYA de Cotonou.

C’est un tournoi annuel dont l’objectif est de promouvoir le sport et de faire une différence positive dans notre communauté en utilisant le sport et plus précisément le Basket-Ball comme vecteur de développement économique et social du Bénin tout en misant sur la jeunesse.

Les 28,29 et 30 juillet prochain se réuniront à Cotonou des professionnels et amateurs de basket-ball de différents pays que sont le Togo, le Maroc, la France, la Côte d’Ivoire, le Rwanda, le Canada, les Etats-Unis et biens d’autres sans oublier le Bénin.

Cette 2e Edition sera toute particulière d’autant plus que, l’association THE FUTURE veut en profiter pour offrir du matériel médical à un hôpital en détresse à Ouidah. Et non seulement ça, apporter du soutien à des patients en difficultés financières à travers la régularisation de leurs dettes hospitalières et bien d’autres…

A noter que le Tournoi sera suivi de la Sunday Cotonou qui n’est qu’une version de la Sunday Abidjan. Ce sera l’activité de clôture de ce week-end annonçant la 63e anniversaire d’indépendance du Bénin.

J.S

2 juin 2023 par