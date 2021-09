Sœur Wildanie Cupidon honorée pour ses oeuvres

Grâce à ses œuvres humanitaires, Sœur Wildanie Cupidon entre désormais dans l’histoire. Elle a reçu le 1er septembre 2021 à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Sainte Mère Térésa et de la journée internationale de la charité, le « Premier Prix d’Excellence Humanitaire Mondiale 2021 », décerné par le Comité du Prix des Records du Monde URF et l’URB. Il s’agit d’un prix spécial décerné tous les ans à une seule personne à travers le monde. Ce Prix est la reconnaissance pour ses multiples actions humanitaires dans le monde.

Née le 1er septembre 1980 en Haïti, Sœur Wildanie Cupidon consacre sa vie aux pauvres et aux opprimés depuis qu’elle a été reconnue Vierge consacrée. Généreuse de nature, elle a mis sur pied en 2009 La Fondation Wildanie Cupidon, dans le but d’aider les sans-abris, les malades et les orphelins en Haïti et dans le monde. C’est également elle, la Fondatrice des Frères et sœurs missionnaires de Notre-Dame de la Victoire, où elle intervient avec dévouement et amour dans les zones difficiles d’accès. Révérende Wildanie Cupidon est la première femme à avoir créé le mouvement Chaplain Seciau en 2018. C’est sans surprises toutes ses œuvres humanitaires qui lui ont valu ce « Premier Prix d’Excellence Humanitaire Mondiale 2021 ». Sœur Wildanie Cupidon dit suivre les pas de la Mère Térésa qui pour elle est un modèle à travers ses œuvres. " Sœur Térésa a marqué son temps, moi aussi, à travers mes œuvres je veux marquer ma génération", a-t-elle laissé entendre.

Le récipiendaire a saisi l’occasion de cette distinction pour remercier certaines personnes qui ne cessent de croire en elle et la soutiennent dans ses actions. Il s’agit de Mgr Gontrand Decoste, Evêque du Diocèse de Jeremie, de sa mère spirituelle Sœur Elisabeth Paul, les sœurs de Saint Joseph de Cluny à Cayes-Jacmel, qui ont contribué à ses études, le Père Bertholy cherubin, M. Roland Joseph, son consultant et Marcia Moïse, sa famille et tous ceux qui ne cessent de prier pour elle.

A.T.

