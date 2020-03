Signature de l’accord pour la construction de l’échangeur de Vêdoko

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci, et l’ambassadeur du Japon près le Bénin, Kiyofumi Konishi, ont procédé à la signature d’un accord ce vendredi 13 mars 2020. L’accord signé entre les deux personnalités s’inscrit dans le cadre du démarrage des travaux de construction de l’échangeur du carrefour Vêdoko dans la ville de Cotonou. Un des projets phares né de la coopération entre le Bénin et le Japon.

L’ambassadeur Kiyofumi Konishi a souligné que « les travaux seront exécutés par des entreprises japonaises qui travailleront en étroite collaboration avec les entreprises béninoises ». L’objectif de ce brassage selon le diplomate japonais, est d’assurer le « transfert de compétences et de savoir-faire ».

La construction de l’échangeur du carrefour Vêdoko vise à fluidifier la circulation sur l’axe Godomey-Etoile-Rouge et éviter les embouteillages monstrueux auxquels les usagers sont confrontés matins et soirs à leur sortie de service.

