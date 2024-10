Signature de contrats avec le personnel technique des DTN

Le Ministère des Sports de Benoît DATO a franchi une étape décisive dans la structuration du sport national ce mardi 08 octobre 2024. Ceci, en procédant à la signature des contrats avec 142 cadres techniques recrutés pour soutenir les Directions Techniques Nationales (DTN) des principales fédérations sportives du pays.

Le recrutement concerne plusieurs disciplines, notamment l’athlétisme, le football, le basketball, le handball et le volleyball, et reflète l’engagement du gouvernement béninois dans le développement des talents sportifs locaux. Au nombre des cadres sélectionnés figurent quatre directeurs techniques nationaux (DTN), douze directeurs adjoints, un manager général et son adjoint, ainsi qu’une équipe composée de 32 entraîneurs nationaux principaux, 28 adjoints, 13 entraîneurs de gardiens de but, 46 conseillers techniques régionaux, et 5 préparateurs physiques. Le dispositif vise à renforcer la détection et la formation des jeunes talents dans les catégories U15, U17, U20 et U23, aussi bien chez les hommes que chez les femmes.

Au cours de la cérémonie de signature, le Ministre Benoît DATO a réaffirmé la volonté du gouvernement, sous ls leadership du Président Patrice TALON, de donner un nouvel élan au sport béninois. Il a également insisté sur les attentes élevées placées sur ces techniciens, dont l’investissement personnel est jugé crucial pour la réussite du projet de détection et d’encadrement des jeunes athlètes dans tout le pays. L’autorité ministérielle a clôturé la cérémonie avec un message inspirant : « Ensemble, écrivons de nouvelles pages de notre histoire sportive. Ensemble, révélons le Bénin par son sport. »

J.S

9 octobre 2024 par