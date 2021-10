Sidikou Karimou reçoit les félicitations du ministre Homeky

Au terme de l’Assemblée élective le 25 septembre, Sidikou Karimou a été élu à la tête de la Fédération Béninoise de Handball. A travers des correspondances en date du 15 et 13 octobre 2021, le ministre des Sports Oswald Homeky et le Comité National Olympique et Sportif béninois ont félicité Sidikou Karimou.

« C’est avec grande joie que j’ai accueilli la nouvelle de votre élection à la tête de la Fédération Béninoise de Handball pour un nouveau mandat de quatre ans », a écrit le ministre Oswald Homeky dans sa lettre adressée au président Karimou. Il a souhaité que sous ce mandat du Comité Exécutif élu, le Handball béninois rayonne davantage et réalise de très bonnes performances aux plans continental et mondial. Le ministre Homeky a également rassuré le président de la Fédération Béninoise de Handball du soutien de son département ministériel pour la réussite de sa mission.

Le Comité National Olympique et Sportif béninois a salué la volonté de Sidikou Karimou de veiller sur les acquis du handball béninois en s’engageant dans une posture respectable de tresseur de cordes. Le président du CNOS BEN Julien Minavoa a aussi souhaité ses vœux de succès à Sidikou Karimou tout au long de son mandat.

A.A.A

18 octobre 2021 par