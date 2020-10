Shadiya A. Assouman lance le « Mois de Consommons Local »

La ministre de l’Industrie et du Commerce (MIC) Shadiya Alimatou Assouman a procédé ce jeudi 1er octobre au lancement de l’édition 2020 du « Mois de Consommons Local au Bénin ». La cérémonie s’est déroulée à la salle de conférence de la Chambre du Commerce et de l’Industrie en présence des représentants du ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, du ministre de la Culture de l’Artisanat et du Tourisme et des partenaires et des promoteurs d’entreprises.

Organisé par le gouvernement à travers le ministère de l’Industrie et du Commerce en partenariat avec la CCIB, l’édition 2020 du « Mois de Consommons Local au Bénin » s’aligne sur la recommandation de l’UEMOA de faire du mois d’octobre, celui de la consommation des produits locaux.

Selon la ministre de l’Industrie et du Commerce Mme Shadiya Alimatou Assouman, « le Bénin regorge d’énormes potentialités de production pour la consommation locale, mais force est de constater que nous n’en consommons pas assez ». Le Béninois aime consommer les produits importés, ce qui constitue une menace pour le développement de notre pays.

A en croire la ministre, l’organisation du « Mois de Consommons Local au Bénin » répond à un double impératif : celui de susciter chez le Béninois la consommation du made in Bénin et d’encourager les opérateurs économiques à investir dans la production locale.

Durant le mois d’octobre, plusieurs activités sont programmées afin de faire découvrir aux Béninois, la diversité des produits locaux. En raison du contexte de la Covid-19, annonce la ministre, le gouvernement en collaboration avec la CCIB a mis en place une Marketplace locale.

« De chez nous, nous pouvons aller sur le site www.consommonslocal.bj et découvrir nos produits », a déclaré Mme Shadiya Alimatou Assouman. Elle a remercié le président Patrice Talon pour sa détermination à promouvoir la consommation des produits locaux et a hissé le Bénin. « Au cours de ce mois, prenez du plaisir à consommer le made in Bénin, à savourer la richesse du Bénin en matière de production locale. Soyons fiers d’être Béninois », a exhorté la ministre.

Assurer la sécurité alimentaire à partir des produits locaux

Deux panels de discussion ont meublé la cérémonie officielle de lancement du « Mois de Consommons Local au Bénin ». Le premier panel a pour thème « Développement de la production et de la consommation locale au Bénin : politiques, défis et perspectives ». Le deuxième panel porte sur le thème « Consommation des produits locaux : capacité de l’offre locale ».

Les panels ont été animés par le Directeur du cabinet du ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Bonaventure Kouakanou, le Secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce Amzat Salami et la Conseillère technique en charge du Tourisme au ministère de la Culture de l’Artisanat et du Tourisme Faïzatou Gbian Moukaïla et des chefs d’entreprises.

Pour Bonaventure Kouakanou, le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche s’attèle à mobiliser toutes les ressources disponibles afin de contribuer à la sécurité alimentaire des populations. Il s’agit souligne-t-il, « de donner à manger à nos populations à partir de nos produits ».

Au ministère du Tourisme, il est question de permettre aux Béninois d’aller à l’intérieur du territoire et de découvrir les traditions, notre patrimoine.

La Conseillère technique en charge du Tourisme Faïzatou Gbian Moukaïla a indiqué que des investissements sont en cours dans les différents pôles afin d’améliorer la mobilité et l’accessibilité.

Le MIC accompagne les entreprises béninoises

Le ministère de l’Industrie et du Commerce œuvre également pour rendre disponible aux consommateurs les produits béninois. « Nous avons un devoir important à faire à l’endroit des entreprises béninoises qui s’investissent dans ce domaine pour leur permettre d’avoir non seulement la matière première mais aussi de disposer de moyens de production pour pouvoir les transformer », a souligné M. Amzat Salami.

Il ajoute que plusieurs dispositifs sont mis en place pour accompagner les entreprises béninoises.

Les différentes interventions au cours des panels ont permis de noter les problématiques de distributions auxquelles sont confrontées les producteurs béninois (les enjeux de la distribution, inventions du Bénin, enjeux de financement des capacités de production locale, la qualité et diversité des produits).

Un troisième panel sur la problématique de la valorisation du coton béninois : atouts, enjeux et perspectives sera animé le mercredi 7 octobre 2020.

Akpédjé A. AYOSSO

Quelques images de la cérémonie



1er octobre 2020 par