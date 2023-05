Sadio Mané et Bayern remportent la Bundesliga

Au terme d’une dernière journée de championnat folle ce samedi 27 Mai 2023, le Bayern est pour la 11e fois consécutive, champion d’Allemagne devant le Borrussia Dortmund.

En échec à domicile par Mayence (2-2) lors de la 34e et dernière journée de championnat ce samedi, le Borussia Dortmund a laissé filer la Bundesliga et le passe directement au club le plus habitué, le Bayern, qui s’est imposé lui, à Cologne sur le fil (2-1).

La dernière journée de Bundesliga a offert un scénario incroyable pour le titre alors que le Borussia Dortmund était déjà assis sur le trône avant le coup d’envoi, n’attendant plus que sa couronne. Mais club de la Ruhr a-t-il été rattrapé par la pression de l’évènement. Dans la foulée de l’ouverture du score du Bayern Munich à Cologne, sur une merveille de frappe enveloppée de Kingsley Coman (8e), le leader a cédé par deux fois en première période face à Mayence. D’abord sur une tête au premier poteau signée Hanche-Olsen, qui a coupé un corner (0-1, 15e), puis suite à une autre tête d’Onisiwo, qui a profité d’une erreur de marquage pour doubler le score sur un centre de Lee (0-2, 24e). Entre ces deux réalisations, Sébastien Haller a raté un pénalty (19e) qui aurait pu permettre à son équipe de sortir la tête de l’eau.

Dortmund est rentré à la pause avec deux buts encaissés, tandis que le Bayern, lui, regagnait le vestiaire avec un avantage psychologique. Après la pause, ce sont encore les joueurs de Mayence qui se montraient les plus dangereux en contre, frôlant même le troisième but, tandis qu’Haller était trop court sur un centre (59e). Dans le même temps ou presque, Yann Sommer réussissait une parade exceptionnelle (60e), préservant le très court avantage du Bayern.

En marquant du droit à la 69e, avec l’aide du poteau, Raphaël Guerreiro a un peu plus enflammé le volcan local, si c’était possible. Et puis, en égalisant sur un pénalty de Ljubicic (81e), l’adversaire du Bayern lui a offert pendant quelques minutes un neuvième titre de champion d’Allemagne. Mais Jamal Musiala a surgi à la 89e minute pour valider le onzième sacre consécutif du Bayern, au terme d’un après-midi dantesque.

Sadio Mané, le Sénégalais est donc champion d’Allemagne au terme de sa première saison sous les couleurs du Bayern.

