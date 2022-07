Sadio Mané à nouveau Ballon d’or africain

Sadio Mané conserve son titre de Ballon d’or africain. Il a rempilé devant l’Egyptien Mohamed Salah ce jeudi 21 juillet 2022.

L’international sénégalais est le vainqueur du Ballon d’or africain de l’année 2022. Sadio Mané a obtenu le plus grand nombre de point devant l’Égyptien Mohamed Salah de Liverpool, et son compatriote Édouard Mendy de Chelsea.

Le nouveau sociétaire du Bayern Munich gagne pour la seconde fois de façon consécutive, la plus grande distinction des footballeurs africains.

Le Ballon d’or est une distinction que la Confédération africaine de football (CAF) décerne au meilleur joueur africain de chaque saison.

