Sadiatou Abdoulaye, directrice par intérim de Interpol

Le Bureau central national Interpol du Bénin a une nouvelle directrice par intérim.

Sadiatou Abdoulaye a été nommée, vendredi 08 juillet 2022, déléguée cheffe par intérim de l’Organisation internationale de police criminelle, Interpol.

La nouvelle directrice par intérim du Bureau central national interpol du Bénin a officié à l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) avant sa nomination par le Directeur Général de la Police Républicaine, Soumaïla Yaya.

Interpol est une organisation intergouvernementale qui met en relation les polices de 195 pays membres. L’organisation internationale de police criminelle permet d’échanger des informations sur les infractions et les criminels et de fournir un appui technique et opérationnel entre pays membres.

M. M.

11 juillet 2022 par ,