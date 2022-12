Sa Majesté le Roi félicite les membres de l’équipe nationale

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a félicité dans un appel téléphonique, mardi 6 décembre 2022, les membres de l’équipe nationale de football suite à leur qualification historique aux quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022

Le Maroc a battu l’Espagne lors de la séance de tirs au but (0-0, 3 t.a.b. à 0) et se qualifie pour la première fois de son histoire en quarts de de finale de la Coupe du monde de football. Très heureux de cette performance de l’équipe, le Souverain s’est entretenu au téléphone avec le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, et l’entraîneur de l’équipe nationale, Walid Regragui. SM. Mohammed VI a félicité les joueurs et les staffs technique et administratif pour « avoir accomplir un parcours excellent au cours de cette compétition sportive majeure ».

Sa Majesté a également salué la prestation historique des membres de l’équipe nationale « qui ont été à la hauteur des attentes et aspirations du large et valeureux public marocain ». Il invite les joueurs « à maintenir le cap dans cette compétition, à continuer à faire honneur au football national et à porter haut l’étendard du Royaume ».

