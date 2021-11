SIPI-Bénin SA et l’Apiex présentent la GDIZ aux investisseurs

Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de l’industrialisation de l’Afrique, la Société d’Investissements et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN) et l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) ont organisé vendredi dernier, une présentation et une visite guidée de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé (GDIZ). Les chefs d’entreprises, les entrepreneurs, les représentants des associations et groupements d’industriels, le secteur privé, les médias, les influenceurs et web-activistes sont allés découvrir les avantages et opportunités de la GDIZ.

Plusieurs entreprises de différents secteurs sont allés touchés du doigt l’évolution du projet de la zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ).

« Cette rencontre a pour but de présenter la zone industrielle de Glo-Djigbé, les avantages qu’elle offre aux chefs d’entreprises locaux, aux investisseurs locaux et internationaux, l’impact de son développement sur l’économie du Bénin et plus précisément, l’opportunité qu’elle représente pour la jeunesse béninoise en terme d’emplois », a déclaré monsieur Laurent Gangbès, Directeur général de l’Apiex.

La Zone économique spéciale de Glo-Djigbé (GDIZ) est un espace du territoire national délimité pour faire la promotion de l’économie béninoise avec des mesures incitatives fiscales, douanières et des facilités d’installation et une procédure administrative et des infrastructures.

« La GDIZ est une zone industrielle de 1640 hectares créée afin de faire du Bénin un hub industriel et d’assurer la transformation locale des matières premières agricoles telles que la noix de cajou, le coton, le karité l’ananas, le soja, etc., et capter de manière beaucoup plus importante la plus-value de nos produits agricoles. », a souligné Monsieur Létondji Béhéton, Directeur général adjoint de (SIPI-BENIN SA.).

Plus de 100 entreprises qui opèrent dans différents domaines sont attendues dans cette zone. Un investissement de plus de 1,5 milliards de dollars Us sera fait par le groupe ARISE sur une période de huit ans. Les investisseurs présents dans cette zone peuvent opérer essentiellement sur deux types de régime. Il y a le régime d’exportation et le régime de promotion des échanges intracommunautaires.

« Pour ce qui est du régime fiscal, il y a une exonération de tout ce qui est impôt. Impôt sur les sociétés, impôt sur les dividendes, la Tva, la contribution foncière sur propriété bâtie et non bâtie, le droit d’enregistrement et de mutation, le versement patronal sur salaire, toute retenue fiscal à la source. Il y a une liberté de rapatriement des revenues, une liberté de distribution des dividendes et un remboursement des crédits de Tva sur 30 jours », a expliqué Monsieur Béhéton.

En créant cette zone, l’objectif principal du gouvernement, c’est d’assurer la transformation des produits agricoles au Bénin.« Nous n’allons plus continuer à exporter le coton de façon brute, les noix de cajou de façon brute etc... », a précisé Directeur général adjoint de (SIPI-BENIN SA.).

Progressivement la capacité de transformation sera augmentée. Monsieur Béhéton a ajouté que « Dans les cinq prochaines années, l’objectif du gouvernement de la république du Bénin c’est de transformer tout le coton produit au Bénin. Il en sera de même pour beaucoup d’autres produits ».

Il faut préciser que la GDIZ est un partenariat entre la république du Bénin et le groupe ARISE. Ce partenariat est une joint-venture connue sous le nom de la Société d’Investissements et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN) où la république du Bénin détient 35 % et le groupe ARISE 65 %.

