SEM. Rguibi offre une réception aux investisseurs marocains

L’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi a offert en sa résidence à Cotonou, le 9 novembre 2022, une réception aux investisseurs marocains en fin de mission de prospection au Bénin. Ce fut une occasion conviviale d’échange avec les responsables des sociétés marocaines en activités au Bénin.

La rencontre a permis à ces hommes et femmes d’affaires des secteurs des BTP et du matériel de construction de discuter avec les responsables des filiales des entreprises marocaines en activités au Bénin.

SEM. Rachid Rguibi a rassuré ses compatriotes des opportunités d’affaires au Bénin et des conditions mises en place par le gouvernement pour sécuriser les investissements. ’’Le Bénin à des atouts énormes’’, a souligné le diplomate marocain.

Faisant le point de leur séjour, les opérateurs économiques ont exprimé leur satisfaction par rapport aux rencontres avec les responsables de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) et autres potentiels partenaires.

Les hommes et femmes d’affaires marocains sont intéressés par les opportunités et le climat des affaires dans le pays.

Le Bénin attire une nouvelle vague d’investisseurs marocains

Les témoignages des responsables des sociétés marocaines en activités au Bénin les ont convaincus davantage du climat favorable aux affaires dans le pays.

Selon le Directeur général de la BOA Bénin, beaucoup d’efforts ont été fait par le gouvernement à travers la création du Tribunal du commerce, la Cour spéciale des affaires foncières et la Cour d’appel du commerce, qui n’est pas encore opérationnelle.

Il a mis l’accent sur la création de la zone économique spéciale et ses opportunités.

Le DG BOA souhaite que des conditions soient créées pour que le grand marché nigérian soit accessible aux entreprises installées au Bénin.

Le Directeur général de Banque Atlantique a rassuré de sa disponibilité à accompagner les entreprises qui veulent investir au Bénin.

Le Conseiller Gilles Guérard, expert financer, a rassuré la délégation que ’’le Bénin n’est pas un pays à risque’’. A preuve, il a donné l’exemple de la BOA, de MOOV de Atlantique Banque et autres qui ne sont pas déçues d’investir dans le pays. ’’N’ayez pas peur’’, a-t-il lancé pour rassurer les hôtes de Son Excellence.

M. Guérard a souligné qu’il y a encore d’autres secteurs à explorer pour l’investissement tels que Construction, BTP, Agro-industrie, Informatique et Digitalisation.

Le Maroc en tête des investisseurs

Aujourd’hui, le Maroc est en pole position des investisseurs étrangers au Bénin.

Sur la cartographie des entreprises étrangères au Bénin, le Maroc est même en avance sur les entreprises françaises installées dans le pays depuis plus de 50 ans.

Le premier atout de ce dynamisme, comme l’a souligné le Directeur général de Moov Africa Bénin est SEM. Rachid Rguibi. L’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi a su mettre en jeu ses contacts et son réseau de compétences pour convaincre les opérateurs économiques de son pays d’investir au Bénin. Et ce au vu des fruits des réformes opérées et des conditions favorables offertes par le gouvernement pour développer les affaires dans le pays.

’’Le pays regorge d’opportunités avec les réformes du président Patrice Talon. (...). Des opportunités que les Marocains peuvent saisir.’’, a déclaré le DG de Moov Africa Bénin. ’’Nous croyons en l’avenir du Bénin’’, a conclu M. Omar.

La délégation des hommes d’affaires a quitté Cotonou ce jeudi avec l’espoir que leur prochain séjour débouchera sur des projets réalisables.

La mission de prospection a été initiée par l’Association Marocaine pour le Commerce International et la Logistique (AMCIL), en collaboration avec l’Ambassade du Royaume du Maroc à Cotonou.

10 novembre 2022 par