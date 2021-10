SEM. Okounlola reçu par l’émissaire du Président Poutine

L’ambassadeur de la République du Bénin près la Fédération de Russie, SEM. André Akambi Okounlola-Biaou, s’est entretenu, lundi 25 octobre 2021, avec Mikhaïl Bogdanov, Représentant spécial du Président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et les pays d’Afrique et Vice-Ministre russe des Affaires étrangères.

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la Fédération de Russie a présenté ses lettres de créances ce lundi 25 octobre 2021 à Moscou.

Le renforcement des relations traditionnellement amicales entre la Russie et le Bénin, notamment l’intensification du dialogue politique et l’élargissement de la coopération mutuellement bénéfique dans les domaines commercial, économique, humanitaire, et autres sujets étaient au coeur des échanges entre Mikhaïl Bogdanov, Représentant spécial du Président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et les pays d’Afrique et Vice-Ministre russe des Affaires étrangères et l’ambassadeur de la République du Bénin près la Russie, SEM. André Akambi Okounlola-Biaou.

