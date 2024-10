SEM. Macron accueilli en grande pompe par SM le Roi Mohammed VI

Le président français Emmanuel Macron a entamé, ce lundi 28 octobre 2024, une visite d’Etat de trois jours au Maroc. En dehors de la Première dame, Brigitte Macron, une forte délégation composée de ministres, de chefs d’entreprises et autres personnalités accompagne le chef de l’Etat. Cette visite s’inscrit dans le cadre des retrouvailles et d’un rapprochement diplomatique entre le Maroc et la France, deux pays unis par l’histoire.

Le Président Emmanuel Macron et sa délégation sont arrivés ce lundi soir au Maroc pour une visite d’Etat qui va durer jusqu’au 30 octobre 2024.

A son arrivée à l’aéroport de Rabat, le Président Emmanuel Macron a été accueilli par SM le Roi Mohammed Mohammed VI. L’accueil de l’Hôte du Souverain a été marqué par une salve de 21 coups de canon.

Cette première visite officielle d’un président français au Maroc depuis 2018, après un changement diplomatique de Paris concernant le Sahara occidental, s’annonce très chargée.

Elle vise à « refonder notre relation et à nous projeter dans les décennies à venir », en fixant des objectifs ambitieux dans plusieurs domaines clés, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, cité par La Tribune Dimanche.

Le Président français va signer de nombreux accords avec le roi du Maroc, avant de prononcer mardi matin un discours devant le parlement du Royaume.

Mercredi, avant de prendre congé de son Hôte, Emmanuel Macron s’adressera à la communauté française du Maroc, la plus nombreuse des trois pays du Maghreb avec 53.000 inscrits.

Une nouvelle page sur les relations bilatérales

La coopération entre les deux pays portera notamment sur les secteurs des nouvelles technologies, de l’énergie, l’eau, l’éducation et la sécurité intérieure.

La question de l’immigration et des visas occupera aussi une place non moins importante lors des discussions.

Le Président français est accompagné de son épouse, Brigitte Macron, ainsi que d’une dizaine de ministres, dont celui de l’Intérieur Bruno Retailleau, qui traitera des questions d’immigration, le ministre de l’Économie Antoine Armand, la ministre de l’Éducation nationale Anne Genetet et la ministre de la Culture Rachida Dati, d’origine marocaine.

La délégation officielle comprend aussi, les dirigeants des grandes entreprises françaises, dont Engie, Alstom, Safran, TotalEnergies et Suez, ainsi que des représentants d’Airbus, Veolia, Thalès et Colas, spécialiste du BTP.

La culture franco-marocaine est également représentée par les écrivains Tahar Benjelloun et Leïla Slimani, l’humoriste Djamel Debbouze et l’acteur Gérard Darmon. Sans oublier le président de l’Institut du Monde Arabe Jack Lang.

Au-delà de toute considération, cette visite d’Etat du Président français à Rabat renforce non seulement l’influence du Maroc au Maghreb mais aussi sur le continent africain.

28 octobre 2024 par