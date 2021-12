SEM Bagoudou reçoit les conseils du président de la Cour suprême

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près le royaume de l’Arabie Saoudite, Adam Badougou a échangé, lundi 27 décembre 2021, avec Victor Adossou, président de la Cour suprême

Adam Bagoudou, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près le Royaume de l’Arabie Saoudite et le Président de la Cour suprême du Bénin, Victor Adossou, étaient en tête-à-tête, lundi 27 décembre 2021. Le président de la Cour suprême a félicité le nouvel ambassadeur pour sa nomination. Il n’a pas manqué de prodiguer des conseils au nouveau représentant du Bénin à Ryad avant sa prise de fonction.Victor Adossou a exhorté Son Excellence Monsieur Adam Badougou à explorer les opportunités de coopération et de collaboration entre l’Arabie Saoudite et le Bénin.

Marc MENSAH

28 décembre 2021 par