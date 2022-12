Ronaldo signe un contrat fou à Al Nassr

La superstar du football Cristiano Ronaldo rejoint officiellement le club saoudien Al Nassr. Après une aventure écourtée à Manchester United, qui aura débouché sur la résiliation de son contrat, Ronaldo âgé de 37 ans a décidé de quitter le football européen pour poser ses valises en Arabie saoudite et ce jusqu’en 2025. Son transfert a été officialisé ce vendredi 30 décembre 2022 par l’écurie entraînée par Rudi Garcia.

A Al Nassr, Cristiano Ronaldo va toucher 200 millions d’euros lors de son séjour en Saudi Pro League. Dans le détail, l’international portugais toucherait alors 16,67 millions d’euros par mois, 555,555 euros par jour, mais aussi 23 150 euros l’heure. Il sera ainsi payé à 286 euros par minute et 6,5 euro la seconde. Il s’agit là, du plus gros contrat de l’histoire du ballon rond, et même de l’Histoire du sport en général.

C’est un nouveau record pour Cristiano Ronaldo.

Josué SOSSOU

