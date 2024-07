Romaric Dinho Amoussou fait ses adieux à Coton FC

En attendant de connaître officiellement son nouveau club d’ici à quelques jours, Romaric Dinho Amoussou a annoncé dans la soirée de mercredi 24 juillet 2024, sa décision de quitter le club Champion du Bénin en titre, Coton FC. C’est à travers un message sur sa page Facebook.

"Coton Football Club, après trois belles années, c’est le moment de vous dire au revoir. Je n’oublierai pas tout ce que vous m’avez donné. Les trois titres de champion du Bénin et toutes les belles choses accomplies ensemble. Du fond du coeur je salue la dévotion du staff avec le coach Victor Zvunka à sa tête qui est venu me chercher et m’a permis de progresser. Je remercie aussi la direction du club qui n’a ménagé aucun effort pour mon bien-être. Mes coéquipiers pour tous les bons moments sur le terrain et en dehors. A tous les supporters de Ouidah et ailleurs pour leur soutien de tous les instants, vous serez toujours dans mon coeur. Enan Tchê Nou Mi. MERCI COTON FC, club Tchigan.", a-t-il écrit.

Le jeune talent béninois avait été lié au club égyptien Ismaily SC en mars dernier. Il s’y est rendu pour un test qu’il aurait réussi. Mais finalement, le transfert a été avorté.

Bonne chance à lui qui s’apprête à ouvrir une nouvelle page dans sa carrière.

J.S

25 juillet 2024 par ,