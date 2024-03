Rohr défend Mounié après la défaite face au Sénégal

En conférence de presse après la défaite des Guépards face au Sénégal ce mardi soir, Gernot Rohr a pris la défense de son capitaine, Steve Mounié.

Le Bénin aurait pu faire bien mieux face au Sénégal ce mardi soir lors de leur deuxième match amical. Les Guépards ont perdu sur le plus petit des scores face aux champions d’Afrique 2022. Après le match, Gernot Rohr s’est présenté en conférence de presse comme le veut la tradition.

Le sélectionneur du onze national a justifié la défaite de son équipe tout en apportant son soutien à Mounié. L’attaquant du Stade Brestois aurait pu aider le Bénin à ouvrir le score à la 35e minute s’il n’avait loupé son penalty.

"La seule chose qui ne soit pas satisfaisante aujourd’hui c’est le résultat. Mais dans le contenu, on est satisfait et le contenu est le plus important dans un match amical. Steve Mounié a eu de belles occasions mais il souffre d’un manque de temps en club pour plusieurs raisons.", a expliqué Gernot Rohr.

J.S

27 mars 2024 par ,