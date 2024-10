Rodri écarte Vini Jr et décroche le Ballon d’Or 2024

Si jusqu’à la matinée de ce lundi 28 octobre 2024, on croyait au sacre d’un certain Vinicius Jr, c’est finalement l’Espagnol Rodri, qui remporte le Ballon d’Or 2024 au terme de la cérémonie orchestrée par France Football à Paris. Découvrez ses premiers mots.

C’est désormais officiel depuis maintenant quelques heures. C’est Rodri, milieu de terrain de Manchester City et de la Roja qui succède à Lionel Messi en tant que Ballon d’Or 2024. Vinicius et Jude Bellingham sont derrière le joueur des Sky Blues au classement général. Vainqueur du plus prestigieux trophée individuel, Rodri s’est confié aux journalistes.

"Quand ils ont prononcé mon nom, je n’avais pas d’informations, évidemment aucune. On ne m’avait rien transmis, rien communiqué. J’assistais à la cérémonie comme n’importe qui. Cela signifie énormément. Je ne peux que profiter du moment, c’est aussi extrêmement gratifiant. C’est un immense cadeau.", a-t-il commencé avant de répondre à la question de sa savoir s’il se repense au début de sa carrière.

"C’était un rêve de devenir joueur professionnel quand j’étais enfant. Je voyais Lionel Messi qui remportait des trophées. Pardon mais je ne me suis jamais dit qu’un jour, je répondrai à vos questions en conférence de presse. Je ne me suis jamais vraiment fixé cet objectif. Le sommet semblait si haut quand on est un jeune joueur. On ne se dit pas qu’on va atteindre ce sommet. Pourtant, là, je me trouve au sommet.", a confié le nouveau Ballon d’Or.

Pour Rodri, il a tout fait pour mériter le Ballon d’Or : "Ma saison précédente était meilleure que celle qui vient de se disputer, même si elle était presque parfaite. Il y a eu des moments importants. Jamais je n’aurais pensé pouvoir la refaire. Je n’ai jamais cru pouvoir atteindre ce niveau, mais avec un regain de forme et de puissance, et beaucoup de matches sans perdre aussi, puis avec la victoire à l’Euro, là j’ai commencé à y croire.", poursuit-il.

Pour rappel, aucun membre du Real Madrid n’était présent lundi soir à Paris. Ce qui ne fait pas l’affaire de Rodri. "Je ne suis pas à leur place, c’est leur décision. Ils ont décidé de ne pas venir et il faut l’accepter. Je me concentre sur mon club (Manchester City). Je vais aller fêter cette récompense avec eux."



