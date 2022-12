Repromed-Bénin œuvre à une couverture professionnelle et innovante du scrutin

Les professionnels des médias en ligne ont été outillés sur « Comment assurer une couverture professionnelle et innovante des législatives de 2023 ». C’est le vendredi 16 décembre 2022 au Café Médias Plus sous l’initiative du Repromed-Bénin (Regroupement des Promoteurs et Professionnels des Médias Digitaux du Bénin) en collaboration avec le Club Presse Café Médias Plus.

Les citoyens béninois iront aux urnes le 8 janvier 2023 pour élire les députés de la 9è législature. Prenant en compte que toute élection se déroule dans un contexte où les enjeux nationaux sont exacerbés et exige du professionnalisme dans le traitement de l’information, le Repromed-Bénin (Regroupement des Promoteurs et Professionnels des Médias Digitaux du Bénin) a organisé un atelier de formation sur ‘’Médias en ligne ; Comment assurer une couverture professionnelle et innovantes des législatives de 2023’’. Les journalistes de la presse en ligne ont participé à la formation qui s’est déroulée, vendredi 16 décembre 2022 à la Maison des Médias Thomas Mégnassan de Cotonou, en collaboration avec le Club Presse Café Médias Plus.

Le premier responsable de Club Presse Café Médias Plus, Hervé Hessou a souhaité la bienvenue aux journalistes.

A sa suite, le président du Repromed-Bénin, Léonce Gamaï a fait savoir que : « Professionnaliser et responsabiliser » les médias, constituent le cheval de bataille du Repromed-Bénin. Cela passe par un certain nombre d’activités notamment les formations, le partage d’expériences et de bonnes pratiques. Il s’agit donc à travers la formation d’amener les journalistes à innover tout en restant professionnels lors de la couverture médiatique des élections législatives du 8 janvier prochain, selon Léonce Gamaï.

Pour le formateur, Georges Amlon, consultant et ancien Directeur de la radio nationale (ORTB), la période électorale est un contexte où le journaliste doit encore se montrer plus vigilants et plus professionnels. Ça nécessite donc de sa part d’abord énormément de préparation parce qu’il faut être journaliste averti. « Le contexte des élections lui donne l’occasion justement de servir la nation. Il doit donc jouer sa partition. Et le rôle qui lui est assigné de par sa fonction, c’est de permettre aux autres d’être avertis, d’être informés et de pouvoir faire leur choix en toute connaissance de cause et en toute indépendance », a indiqué Georges Amlon.

Le formateur a présenté aux journalistes les pièges à éviter en période électorale, comment être efficace, professionnels et innovants.

La séance a pris fin par les réponses aux questions des journalistes.

Marc MENSAH

17 décembre 2022 par ,