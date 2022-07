Remise de véhicules de fonction aux 77 maires du Bénin

La dotation des maires des soixante-dix-sept (77) communes du Bénin en véhicules de fonction démarre ce mardi 05 juillet 2022.

Les maires des départements de l’Alibori, de l’Atacora, des Collines du Borgou et ceux du département de l’Atlantique reçoivent en premier leur véhicule de fonction.

A la suite de ces maires qui réceptionnent chacun leur voiture ce mardi 05 juillet 2022, d’autres suivront progressivement jusqu’à la dotation des soixante-dix-sept (77) communes du pays.

Cette dotation s’inscrit dans le cadre de la réforme structurelle de la décentralisation. Conformément à l’accord-cadre entre le Gouvernement et l’ANCB (Association Nationale des Communes du Bénin), le gouvernement mettra des véhicules de fonction à la disposition des maires.

Le gouvernement a donc joint l’acte à la parole en entamant le processus de dotation des véhicules par les communes du Nord Bénin et celles du département de l’Atlantique.

