Réhabilitation d’une dizaine de couvents à Ouidah, Grand-Popo, Adjarra, Kétou et Abomey

Le gouvernement béninois s’est penché ce mercredi 24 juillet 2024 en Conseil des ministres, sur les travaux de réhabilitation de couvents et de sites sacrés, à Ouidah et à Bohicon dans le cadre de la promotion du tourisme.

Dans sa vision de développer le tourisme à travers, entre autres, la valorisation du patrimoine culturel immatériel et de faire du patrimoine commun « vodun », un instrument de développement des territoires, le gouvernement béninois a décidé de la mise en oeuvre du projet « Route des couvents Vodun ». Selon le Conseil des ministres, ce projet

vient compléter l’offre touristique de la « Destination Bénin », par la création d’un parcours de découverte de la culture « vodun » et de son accessibilité à tous. Il s’agit de "restaurer ces couvents et sites sacrés, tout en sauvegardant leur originalité et leur authenticité".

La phase pilote permet à l’Agence nationale des Patrimoines touristiques de procéder à la réhabilitation de cinq couvents que sont : Sakpata de Zoungbodji à Ouidah, Mami Wata de Hêvê à Grand-Popo, Hêviosso de Sokê à Adjarra, Akaba Idéna à Kétou, Zomadonou et Djenan à Abomey.

Pour conforter cet éventail de couvents déjà pris en compte, souligne le Conseil des ministres, il est envisagé d’intégrer à la liste trois (3) autres sites (Temple des Pythons, Zô Houé, Mami Toligbé) situés dans la commune de Ouidah.

Le gouvernement informe aussi que des composantes du village souterrain d’Agongointo-Zoungoudo, dans la commune de Bohicon, connaissent des dégradations avancées, au point où l’accès aux visiteurs a été interdite.

"En vue de sa réouverture au public, il est prévu de recourir à une expertise qualifiée, aux fins de conduire les études techniques de viabilisation des ouvrages projetés, d’aménagement paysager et l’évaluation du niveau de sécurité des grottes existantes", ajoute la même source. Le Conseil des ministres a approuvé la contractualisation avec des cabinets spécialisés en vue de la réalisation des aménagements retenus.

25 juillet 2024 par ,