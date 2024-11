Real au bord de l’élimination après sa défaite à Liverpool

Pour les amoureux du football, c’était sûr d’avance que le Real Madrid allait s’incliner mercredi soir à Anfield devant Liverpool. Et ceci, alors que la Maison Blanche est privée de sa star Vinicius Jr. Avec un Kylian Mbappé perdu, les hommes de Carlo Ancelotti ont été défaits 2-0.

La 5e journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions a pris fin dans la soirée de ce mercredi 27 novembre 2024. En déplacement à Anfield, le champion en titre s’est fait avoir. Face aux Reds, Kylian Mbappé et ses coéquipiers en ont pris 2 sans en marqué un seul. Pire, l’attaquant français a loupé un penalty de même que Mohamed Salah, l’Égyptien. Cette défaite pénalise le Real Madrid qui est à un pas de l’élimination en C1.

Voici tous les résultats de ce mercredi soir :

Étoile Rouge vs Stuttgart, 5-1

Sturm Graz vs Girona, 1-0

Aston Villa vs Juventus, 0-0

Monaco vs Benfica, 2-3

PSV Eindhoven vs Chakhtior Donetsk, 3-2

Liverpool vs Real Madrid, 2-0

Celtic Glasgow vs Club Brugge, 1-1

Bologne vs Lille, 1-2

Dinamo Zagreb vs Dortmund, 0-3



En image, le classement général de la phase de Ligue :

